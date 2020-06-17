Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В здании ульяновской филармонии разместится государственный ансамбль песни и танца «Волга». Данную инициативу поддержал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с артистами, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ансамбль «Волга» базируется в настоящее время в центре народной культуры. Новой площадкой для него может стать ульяновская филармония, которая является памятником культуры (1909−1910 годы, архитектор Фёдор Ливчак), но сейчас требует ремонта и находится в ограниченно работоспособном виде.

Губернатор Сергей Морозов отметил по итогам встречи, что принято решение передать его ансамблю песни и танца «Волга», чтобы «дать новый импульс для его развития». Глава региона констатировал, что нужно разработать дорожную карту по передаче объекта и проведению ремонтных мероприятий.

Планируется, что в здании будут организованы концертный зал, балетный класс, экспозиция народного костюма, гримерные.

Отметим, государственный ансамбль песни и танца «Волга» создан в 2015 году на базе одноимённого народного коллектива ансамбля танца. Он удостоен звания заслуженного коллектива народного творчества России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время проводится капитальный ремонт ещё одного исторического здания в Ульяновске — Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился. Государственная дума в 2019 году поддержала предоставление Ульяновской области 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт мемориала.