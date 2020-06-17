Москва, , 10:06 — REGNUM Две первые главы новой книги известной британской писательницы Джоан Роулинг «Икабог» опубликовали на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе издательской группы «Азбука-Аттикус».

»Мы счастливы объявить — сказку Дж.К. Роулинг «Икабог» теперь можно бесплатно читать на русском языке на сайте www.theIckabog.com/ru/read-the-story. Уже сейчас доступны две первые главы», — говорится в сообщении издательской группы.

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Каждый день в течение недели издательство будет публиковать очередную главу из книги. Как сообщили в пресс-службе, Роулинг решила опубликовать сказку, чтобы поддержать детей, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса.

Публикацию, также как и в других странах, сопровождает конкурс детских рисунков. После прочтения главы из книги, дети могут нарисовать свои иллюстрации к книге и направить их в издательство.

Конкурс продлится до 7 августа. Лучшими рисунками, которые отберет специальное жюри, будет проиллюстрировано печатное издание сказки, которое должно быть издано в ноябре.

https://www.instagram.com/p/CBf7MYYDGPX/

Напомним, Роулинг известна по своему бестселлеру о юном волшебнике Гарри Поттере. Семь книг этой серии выходили в течение десяти лет — с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг составил 450 млн экземпляров.