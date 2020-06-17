Москва, 17 июня 2020, 12:36 — REGNUM 16 июня большинство музеев российской столицы открылись для посещения. Это событие по-своему можно считать знаковым, так как прославленные центры культуры были закрыты в середине марта в связи с пандемией коронавируса. Период вынужденного простоя тяжело переживали и любители истории и искусств, и сами музейщики. И вот теперь учреждения культуры возобновили свою работу. В числе первых посетителей Музея Москвы была и корреспондент ИА REGNUM.

Музей Москвы
Музей Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед входом в музей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первые посетители музея после снятия ограничений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проверка электронных билетов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники музея в масках и в перчатках
Сотрудники музея в масках и в перчатках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как и ожидалось, теперь попасть в музей не так просто, как это было раньше. Уже на входе граждан встречают строгая охрана и работники, которые не только проверяют электронные билеты, но и тщательно измеряют температуру бесконтактным способом. При этом все сознательные граждане должны быть в обязательном порядке в масках и перчатках — это и обсуждению не подлежит. И судя по всему, этот порядок продлится еще очень долго.

Экскурсия проводится не более чем для пяти человек
Экскурсия проводится не более чем для пяти человек
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия в музее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Но в первый день гостей в холле встречала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, что создавало почти праздничную обстановку. «Первопроходцам» были вручены памятные сувениры, они были окружены повышенным вниманием экскурсоводов. Правда, пока собираться в группу можно не более чем пяти посетителям. Остальные же должны отправиться строго по указанному маршруту, соблюдая так называемую социальную дистанцию. Впрочем, ажиотажа не наблюдалось. Как объяснила Анна Трапкова, заранее дата открытия объявлена не была, да и для того, чтобы люди вернулись к нормальному образу жизни, необходимо время.

Музей почти без посетителей
Музей почти без посетителей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия в музее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия в музее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники музея в защитных экранах и перчатках
Сотрудники музея в защитных экранах и перчатках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У картины Васнецова
У картины Васнецова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия по музею для первых посетелей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Полупустой зал музея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Москвы уже открыл третий корпус, где проходят выставки «История Москвы для детей и взрослых» и «Остоженка: проект в проекте». В филиале музея — Центре Гиляровского — можно офлайн посмотреть экспозицию «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом».

Благодарные посетители музея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга для отзывов и предложений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудник музея в защитной маске, щите и перчатках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Остоженка. Проект в проекте»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перчатки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Остоженка. Проект в проекте»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей будет работать по новому расписанию с 11:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение будет организовано по сеансам по полтора часа. После каждого сеанса перерыв на санитарную обработку помещения.

Санитарная обработка поверхностей
Санитарная обработка поверхностей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17 июля Музей Москвы планирует открыть первый корпус Провиантских складов. Для посещения станут доступны «Истории, которых не было» и новая выставка «Москва. Великая пустота», а в зале экспозиции «Точка отсчета» откроется традиционная витрина месяца. Она будет посвящена Олимпиаде-80.

Музей Москвы
Музей Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM