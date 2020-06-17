Лос-Гатос, США, , 09:38 — REGNUM Первые кадры из второго сезона телепроекта «Академия Амбрелла» от компании Netflix опубликовали журналисты портала Entertainment Weekly.

В основу сериала положен комикс Джерарда Уэя, рассказывающий о команде супергероев, которую расформировали. После смерти приемного отца героев Реджинальда Харгривза они вновь встречаются.

Во втором сезоне супергерои окажутся в Далласе 1960-х годов. Их туда занесло после событий финала первого сезона. Участники команды прибывают в место назначения в разное время из-за проблем с суперспособностями, возникших у одного из героев. Здесь им придется предотвращать новый апокалипсис.

Старт второго сезона сериала «Академия Амбрелла» запланирован на 31 июля.