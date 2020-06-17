Москва, , 09:18 — REGNUM Фильм Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года выпустит в кинопрокат в России компания «Иноекино». Об этом сообщает пресс-служба компании на своих официальных страницах в соцсетях.

«20 августа выпускаем в прокат «Психо» Альфреда Хичкока. Сегодня у хрестоматийного триллера большой юбилей: ровно 60 лет назад он шокировал своих первых зрителей на премьерном показе в Нью-Йорке», — говорится в объявлении компании.

https://www.instagram.com/p/CBfS0h9DgoG/

Картина будет представлена на английском языке в сопровождении русских субтитров. Прокат других картин, которые планировались к выходу на больших экранах компании, но были отменены из-за пандемии коронавируса, сдвинули на более поздний срок.

В частности, представители компании сообщили в комментариях, что показы картины «Бегущий по лезвию» 1982 года перенесли с весны на осень-зиму.