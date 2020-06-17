Париж, , 08:11 — REGNUM Письмо, написанное Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном, в котором они демонстрируют взаимное восхищение и одинаковое видение будущего возрождения современного искусства, было продано на аукционе в Париже за 210 600 евро, сообщает Le Figaro.

Известно, что письмо от 1888 года адресовано их другу художнику Эмилю Бернарду. В нем Ван Гог и Гоген выражают свою убежденность в том, что искусство переживает поворотный период в направлении «возрождения».

"Теперь, я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами являемся только посредниками. Только следующему поколению удастся жить в мире и спокойствии», — пишет Ван Гог (1853−1890).

На последней странице Ван Гог передает ручку Полю Гогену (1848−1903), который с ложной скромностью отвергает комплименты своего друга: «Не слушайте Винсента, у него, как вы знаете, легкое восхищение и потворство своим желаниям». Что касается «его идеи о будущем нового поколения в тропиках», то мне «это кажется абсолютно правильным».

Как сообщало ИА REGNUM, на аукцион английского дома Sotheby's выставлен строгий автопортрет крупнейшего представителя золотого века живописи голландского возрождения Рембрандта Ван Рейна (1606−1669) за $15−20 млн.

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