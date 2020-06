Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Первый трейлер нового кинокомикса студии DC «Бэтмен» может выйти в августе 2020 года. Об этом 17 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему передали те же люди, которые ранее сообщили правдивые сведения о «Лиге справедливости» Зака Снайдера и будущем сериале HBO Max «Зелёный фонарь».

Источники добавили, что к онлайн-мероприятию DC Fandome, которое состоится 22 августа 2020 года, студия может и не успеть «собрать» полноценный трейлер, однако она может выпустить несколько сильных тизерных роликов.

Напомним, новый фильм «Бэтмен» снимает режиссёр Мэтт Ривз. Главную роль в картине исполнит звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: Сальма Хайек занялась собой в рамках подготовки к съёмкам «Вечных»