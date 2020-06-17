Лос-Анджелес, США, , 03:04 — REGNUM В сеть выложили первый кадр из фильма «Голая Сингулярность», в котором снялся актер «Звёздных войн» Джон Бойега и актриса Оливия Кук. Изображение было опубликовано 16 июня в журнале Variety.

Картина будет режиссёрским дебютом сценариста Чейза Палмера («Оно»). Стоит отметить, что это будет первая актёрская работа Бойеги в кино после фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

https://twitter.com/Variety/status/1272914532235649024

В основу фильма «Голая Сингулярность» легла книга писателя Серхио Де Ла Павы. Джон Бойега исполнит роль юриста, который работает в офисе правозащитников Нью-Йорка.

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