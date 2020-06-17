Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Сеть Cineworld объявила, что она откроет свои кинотеатры в США и Великобритании 10 июля 2020 года. Об этом 17 июня сообщил портал Screen Rant.

Компания отметила, что она намерена возобновить работу всех своих 787 кинотеатров, хотя 10 июля 2020 года уровень их посещаемости составит лишь 50% от стандартного. Стоит отметить, что в США Cineworld принадлежит киносеть Regal Cinemas, в которую входят 546 кинотеатров с 7631 кинозалом.

Cineworld является вторая в мире по величине сестью кинотеатров после AMC. Ранее AMC выразила сомнение в том, что сможет возобновить работу своих кинозалов и вернутсья в бизнес после столь длительного карантина.

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