Лос-Анджелес, США, , 01:59 — REGNUM Юэн Макгрегор подтвердил информацию о том, что он озвучит Сверчка Джимини в предстоящем мультфильме «Пиноккио» режиссёра Гильермо дель Торо. Об этом 16 июня сообщил портал Screen Rant.

Актер сообщил, что он записывался для этой картины перед тем, как в мире началась эпидемия коронавируса. Он добавил, что все его выступления «вроде готовы», отметив, что пока не записал одну песню, появление которой в фильме не гарантировано.

Ожидается, что премьера «Пиноккио» состоится в 2021 году. Производством и распространением фильма будет заниматься потоковый сервис Netflix.

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