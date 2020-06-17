Лос-Анджелес, США, , 01:24 — REGNUM Создатели сиквела «Аватара» решили отпраздновать возобновление съёмок публикацией фотографии со съёмочной площадки. Изображение на своей странице в Instagram выложил продюсер картины Джон Ландау.

Он написал, что использовал свой iPhone для того, чтобы запечатлеть начало съёмочного процесса. Производство картины возобновлено в Новой Зеландии, ранее режиссёр Джеймс Камерон и Джон Ландау прибыли в эту страну, им пришлось две недели провести на карантине.

https://www.instagram.com/p/CBeaZZ0JDX-/

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2021 года. Ранее производство сиквела было приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

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