Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Новая фотография, на которой запечатлена звезда «Игры престолов» Кит Харингтон удивила поклонников актёра. Снимок был опубликован 16 июня на портале Digital Spy.

Папарацци «поймали» Харингтона в тот момент, когда он выгуливал собаку. Оказалось, что в очередной раз актёр решил подстричься очень коротко. Многие поклонники в соцсетях отметили, что их очень впечатлил его новый образ.

https://twitter.com/lovelysophiet/status/1272554346497048576

https://twitter.com/EmiliaClarkeGEN/status/1272568403191107584

Напомним, Кит Харингтон исполнил роль Чёрного рыцаря в новом кинокомиксе Marvel «Вечные». Ожидается, что премьера картины состоится в США 12 февраля 2021 года.

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