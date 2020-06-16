Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Известный комедийный актёр Бен Стиллер назначен на должность режиссёра фильма «Лондон», главную роль в котором исполнит Оскар Айзек. Об этом 16 июня сообщил портал Screen Rant.

Производство картины займётся кинокомпания Lionsgate, сценарий напишет Эрик Рот («Форрест Гамп», «Звезда родилась», «Загадочная история Бенджамина Баттона») на основе рассказа норвежского писателя и музыканта Ю Несбё, которого зрители знают как автора романа «Снеговик», получившего одноимённую экранизацию. Пока нет никакой информации о сюжете будущей картины.

Оскар Айзек исполнил роль По Дамерона в последней трилогии «Звёздных войн». Бен Стиллер снялся в таких комедиях, как «Знакомство с родителями», «Солдаты неудачи», «Образцовый самец» и других.

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