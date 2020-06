Лос-Анджелес, США, , 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука. Об этом 16 июня сообщил портал We Got This Covered.

Актёр сказал, что любит Капитана Америку однако Человек-паук был его любимым супергероем в детстве, и он с удовольствием снялся бы в сценах, где нужно было бы прикрепляться к стенам и пытаться перепрыгнуть из одного здания в другое.

«Но я бы не хотел носить маску Человека-паука. У меня сильная клаустрофобия, и я сомневаюсь, что мог бы носить такой полный костюм и маску часами во время дня съёмок», — сказал Эванс, добавив, что он предпочитает наряд Стива Роджерса, который, по его мнению, «круче».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Крис Эванс назвал единственный вариант возвращения к роли Капитана Америки. Актер сказал, что персонаж не может вернуться только потому, что этого хотят фанаты, нужно додавить нечто важное в историю киновселеной Marvel.

