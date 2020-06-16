Нарьян-Мар, , 18:04 — REGNUM Археологи обнаружили в Ненецком автономном округе следы поселения эпохи Средневековья. Об этом ИА REGNUM сообщили в Музейном объединении округа.

Недалеко от деревни Куя были найдены несколько археологических памятников, относящихся к различным историческим эпохам, от мезолита до Средневековья, но главным открытием экспедиции стало обнаружение поселения эпохи Средневековья с частично сохранившимся культурным слоем.

«На памятнике было заложено три разведочных шурфа в одном из которых было обнаружено пока не атрибутированное металлическое изделие, кость и фрагмент керамики. Был собран многочисленный подъёмный материал, среди которого, куски шлака, керамика, железные стрелы и их фрагменты, часть лапчатой подвески и др. По имеющимся аналогиям в керамическом материале и других находках памятник можно датировать примерно серединой — второй половиной I — началом II тысячелетия нашей эры», — сообщили в объединении.

Полученные в ходе экспедиции находки пополнят фонды Музейного объединения, а новые данные о памятниках, расположенных на территории НАО учтут при работе над созданием карты археологических памятников региона.