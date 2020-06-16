Калининград, , 15:40 — REGNUM В рамках XV фестиваля «Калининград Сити Джаз» на главной сцене в составе квартета New Jazz Musette выступит исполнитель, композитор и всемирно известный джазовый аккордеонист из Франции Ришар Гальяно. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Друг и ученик Астора Пьяццолы, виртуозный мастер игры на всех разновидностях аккордеона и бандонеона, считается основателем нового направления в музыке — «новый мюзет» (new musette), который сочетает в себе музыку Средиземноморья, джаз, французский шансон и классику», — рассказали организаторы фестиваля.

Музыкант станет гостем фестиваля уже во второй раз. Впервые он принял в нем участие в 2008 году. За высочайшее исполнительское мастерство и творческие новации Гальяно называли лучшим аккордеонистом мира.

Оргкомитет пригласил маэстро для выступления в разделе «избранное», в котором на фестивале выступают музыканты, получившие особое признание зрителей фестиваля в различные годы.

Проведение фестиваля планируется на острове Канта в период с 28 по 30 августа.