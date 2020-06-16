Лос-Анджелес, США, , 15:43 — REGNUM Встречу актеров из фильма «Охотники за привидениями» («The Ghostbusters») в рамках очередного выпуска шоу Reunited Apart организовал американский актер Джош Гэд. Шоу опубликовано на YouTube-канале актера.

В программе приняли участие исполнители ролей охотников Билл Мюррей и Дэн Эйкройд. Третий актер Гарольд Рэмис скончался в 2014 году.

К «охотникам» присоединились актеры, исполнявшие роли второго плана: Сигурни Уивер, Эрни Хадсон, Энни Поттс, Стивен Тэш и Уильям Этертон. Также во встрече поучаствовали режиссеры картины Айвен и Джейсон Райтманы и музыкант, написавший очень многим известную песню к фильму, ставшую хитом — Рей Паркер-младший.

Звезды в ходе беседы поделились своими воспоминаниями и подробностями создания известных сцен из фильма. Как рассказали актеры, большинство сцен были чистой импровизацией на съемочной площадке.

По словам актеров, проект «Охотники за привидениями» наполнены душевностью, добротой и хорошим настроением. А так как все любят призраков, то снять об этом фильм, было отличной идеей.