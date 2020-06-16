Великий Новгород, , 15:20 — REGNUM На территории 13 районов Новгородской области частично разрешена деятельность учреждений культуры, сообщили 16 июня в пресс-центре регионального правительства.

Снятие ограничительных мер проводится зонально, в зависимости от количества случаев заражения коронавирусной инфекцией в том или ином районе. Напомним, все 22 муниципальных образования Новгородской области распределены на «зелёную», «жёлтую» и «красную» зоны.

В «зеленой» и «желтой» зонах разрешили работу библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений (за исключением кинотеатров (кинозалов), театров, концертных организаций), с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

На территории входящих в «красную» зону Маловишерского, Новгородского, Чудовского, Шимского районов и Великого Новгорода деятельность учреждений культуры по-прежнему запрещена.

По данным областного оперативного штаба на 16 июня, в Новгородской области подтвержден 2121 случай коронавирусной инфекции, в том числе 58 — за последние сутки.

Переболели и выздоровели за всё время пандемии 676 человек. Скончались от COVID-19 в регионе 16 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2758 жителей Новгородчины.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Новгородской области отменен режим самоизоляции.

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