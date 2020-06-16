Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Роль беглого раба в триллере режиссера Антуана Фукуа «Освобождение» («Emancipation»), основанном на реальной истории, исполнит актер Уилл Смит («Люди в черном», «Плохие парни»). Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Фильм будет рассказывать историю Питера — раба, которому удалось сбежать с плантаций в Луизиане в период Гражданской войны в США. В течение десяти дней ему удавалось скрываться от преследования и, проделав путь в 129 миль (около 207 км), добраться до лагеря армии северян.

Чтобы Питера не смогли выследить собаки, используемые южанами для поисков бежавших рабов, он намазал свое тело луком.

В июле 1863 года в журнале Harper’s Weekly опубликовали фотографию спины Питера, чтобы продемонстрировать жестокость рабовладельцев-южан. Вся спина бежавшего раба была покрыта рубцами от шрамов, оставшихся после избиений плетьми.

В фильме «Освобождение» будет показан сложный путь Питера к освобождению от плантации рабовладельцев до лагеря северян. Съемки картины планируют начать с начала 2021 года.