Сеул, , 14:44 — REGNUM Трейлер хоррора режиссера из Южной Кореи Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2», из которого становится ясно название нового фильма, опубликовали в YouTube.

Картина будет называться «Полуостров» («Peninsula»). Действие фильма происходит через четыре года после событий первой части. Выбравшийся из страны после зомби-апокалипсиса бывший солдат Чжон Сок получает задание вернуться на полуостров, где он неожиданно находит людей, которым удавалось несколько лет спасаться от оживших чудовищ.

Премьера хоррора планируется 6 августа. Главные роли в картине исполнили Ли Джон Хён, Ли Рэ и Кан Дон Вон.

До выхода второй части в кинотеатрах 1 июля запустят показ расширенной версии первого фильма «Поезд в Пусан».