Ереван, , 14:09 — REGNUM Победу на XVI Международном музыкальном конкурсе имени Арама Хачатуряна одержала скрипачка из Армении Диана Адамян. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Конкурс стартовал 6 июня и проходил в три раунда. Состязались музыканты по специальности скрипка.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса конкурс прошел в дистанционном режиме. Благодаря технологическим новшествам представить свои выступления смогли не только солисты, но и были организованы прямые трансляции солиста вместе с оркестром.

Второе место завоевал скрипач из Дании Майкл Гермер. Третье место разделили музыканты Лоренц Карлс из Швеции и Белл Тинг из Тайваня.

Диплом лауреата достался еще одному представителю Армении Феликсу Арутюняну.