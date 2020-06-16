Токио, , 13:58 — REGNUM Очередная южнокорейская группа возглавила еженедельный японский музыкальный чарт Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, новый (девятый) альбом группы TWICE «More & More», выпущенный 1 июня 2020 года, занял первое место в японском еженедельном чарте альбомов Oricon.

На прошлой неделе альбом занимал вторую строчку рейтинга.

Известно, что TWICE возглавляют чарт альбомов Oricon шестой раз подряд. Ранее чарт возглавляли первый японский студийный альбом «BDZ», шестой мини-альбом «YES or YES», второй японский сборник «#TWICE2», седьмой мини-альбом «Fancy You», второй японский студийный альбом «&TWICE».

Отмечается, что южнокорейская группа TWICE выпустит шестой японский сингл «Fanfare» 8 июля.