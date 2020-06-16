Москва, , 13:41 — REGNUM Прямыми трансляциями спектаклей театров разных городов России продолжится проект «Большие гастроли-онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Возвращение театральной жизни в прямом эфире «Больших гастролей-онлайн». С 16 по 21 июня смотрите неделю прямых включений — спектакли и экскурсию — из театров Костромы, Читы, Улан-Удэ, Москвы, Калуги», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе проекта сообщили, что спектакли пока что пройдут при пустых залах. Но актеры будут играть на сцене вживую. В рамках проекта будут организованы прямые трансляции из театральных залов.

Трансляции будут проходить ежедневно. Первым, 16 июня, зрители смогут увидеть спектакль Костромского областного театра кукол «Два дона» по мотивам трех знаменитых произведений: «Дон Кихот», «Дон Жуан» и «Кармен».

Следующий спектакль «Соловей и Роза» по сказке Оскара Уайльда представит Забайкальский государственный театр кукол. Московский детский камерный театр кукол покажет постановку также по новелле Уайльда «Кентервильское приведение».

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» покажет спектакль «Птица-лебедь» по бурятской народной легенде. В Государственном академическом Центральном театре кукол им. С. В. Образцова проведут экскурсию по музею Театра Образцова «Вокруг света с куклами».

Завершит неделю прямых трансляций постановка «Весенний день 30 апреля» Калужского ТЮЗа о Великой Отечественной войне.