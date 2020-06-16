Санта-Моника, США, , 13:18 — REGNUM Главную роль в новом фантастическом триллере «Лондон», основанном на еще неизданном фантастическом рассказе норвежского писателя Ю Несбё, исполнит актер Оскар Айзек. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Айзек известен своими ролями в фильмах в жанре научной фантастики: «Из машины» («Ex Machina»), «Аннигиляция». Также он исполнил ряд ролей в фантастических фильмах и кинокомиксах: «Звездные войны», «Человек-паук: Через вселенные», «Люди Икс: Апокалипсис».

Сюжет фантастического рассказа пока что неизвестен. Над сценарием картины будет работать ветеран кинодраматургии Эрик Рот. Из-под его пера вышли сценарии к таким знаменитым картинам, как «Форрест Гамп», «Али», «Свой человек», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мюнхен» и другие.

Съемки фильма будут проходить на студии Lionsgate. Режиссером выступит Бен Стиллер.