Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Трейлер документальной картины «Папы» («Dads»), в котором зрителям расскажут о жизни знаменитых отцов, представили на официальном YouTube-канале платформы Apple TV+.

«Папы — это искренний и юмористический документальный фильм, который прославляет радости и проблемы воспитания детей в современном мире», — говорится в подписи к трейлеру.

Премьера картины запланирована на Apple TV+ 19 июня. В ленте будут показаны истории воспитания детей шести знаменитых отцов посредством интервью, кадров домашнего видео, вирусных роликов и вдумчивых отзывов.

В съемках фильма приняли участие актер Уилл Смит, стендап комик Кен Жонг, актер Нил Патрик Харрис, телеведущий Джимми Киммел и другие.

Режиссером документальной картины выступила Брайс Даллас Ховард — дочь американского актера и режиссера Рона Ховарда. Этот фильм является ее дебютом в качестве режиссера полнометражных кинолент. В картине также будут представлены интервью с ее дедушкой и отцом.