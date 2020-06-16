Красногорск, , 12:40 — REGNUM В Подмосковье на открытие кинопаркингов приехали 1680 автомобилей со зрителями. Об этом сообщает РИАМО.

Автокинотеатры открылись на парковках торговых центров в Домодедове и Балашихе, а также в парках в Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Еще один кинопаркинг появился на парковке МВК «Новый Иерусалим» в Истре.

Также новый кинопаркинг откроют 19 июля на парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкине, а 22 июля в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Показы кинокартин проводят в одно и то же время в 21.45.