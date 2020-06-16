Москва, , 11:45 — REGNUM Новый сериал «Вампиры средней полосы» с Михаилом Ефремовым в главной роли выйдет в скором времени на видеосервисе Start. Выход сериала пресс-служба сервиса анонсировала на официальном сайте.

Точная дата премьеры пока не обозначена.

Ефремов исполнил в сериале роль Деда Славы — главы династии вампиров из Смоленска. Также в картине приняли участие Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Михаил Гаврилов, Ольга Медынич и другие актеры.

По сюжету, династия вампиров издавна проживает в этих местах и не причиняет зла людям. Но однажды в местном лесу находят несколько обескровленных тел, и подозрения падают на семейство вампиров.