Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Мясниковском районе Ростовской области будут развёрнуты работы по реконструкции дома культуры на хуторе Весёлом. На эти цели из региональной казны выделено свыше 12 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 16 июня.

Здание давно находится в ветхом состоянии и требует обновления. Ремонт здесь не проводился более 30 лет. До конца 2020 года планируется приступить к работам. Здание предполагается укрепить, заменить кровлю, отремонтировать помещения, благоустроить прилегающую территорию.

Обновления дома культуры ожидают почти 1,8 тыс. хуторян.