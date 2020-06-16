Бербанк, США, , 11:16 — REGNUM Сроки выхода на киноэкраны четвертой части «Матрицы» из-за пандемии коронавируса на 2022 год перенесла компания Worner Bros. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

«Премьера нового фильма «Матрица», съемки которого проходили в Германии до того, как были остановлены, перенесена с 21 мая 2021 года на 1 апреля 2022 года», — говорится в сообщении журналистов.

Съемки картины активно стартовали в феврале, но вскоре из-за ограничений, введенных правительствами из-за вспышки коронавируса, были остановлены. В сети ранее появлялись кадры и отрывки видеосъемок очевидцев со съемок четвертой части франшизы.

В фильме главные роли вновь исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Оператором «Матрицы 4» выступит опытный Джон Толл («Железный человек», «Облачный атлас», «Последний самурай»), удостоенный за свои работы двумя «Оскарами».

Первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Премьера третьей части «Матрица: Революция» состоялась в 2003 году. С тех пор и до недавнего времени создатели к франшизе не обращались.