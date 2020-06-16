Лос-Анджелес, США, , 10:56 — REGNUM Намерение киностудии Universal выпустить ремейк фильма «Невеста Франкенштейна» и ряд деталей проекта раскрыл именитый голливудский сценарист Дэвид Кепп («Человек-паук», «Война миров»). Об этом сообщил в интервью порталу Collider.

В работе над проектом Кепп участвует с 2015 года. Он сообщил, что проект жив, сценарий к нему готов, и сейчас для съемок картины ищут режиссера.

«На карантине я как раз занимался «Невестой Франкенштейна»… Теперь у меня и у студии есть вариант сценария, который нам нравится. Думаю, что они уже подыскивают режиссера», — отметил сценарист.

Кепп рассказал, что новый фильм не будет дорогостоящим, поэтому звезд первой величины в проект привлекать не собираются. По его словам, участие Анджелины Джоли и Хавьера Бардема, которых ранее рассматривали в качестве исполнителей главных ролей, теперь не планируется.

«Фильм уже не планируется как грандиозная феерия за $150 миллионов с крупнейшими кинозвездами. Но он и не будет таким же малобюджетным, как «Человек-невидимка». Стоит ждать разумный подход с по-настоящему классной идеей», — подчеркнул Кепп.

Он уточнил, что действие картины будет происходить в наши дни. Сроки производства фильма он пока не назвал.