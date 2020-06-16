Анси, Франция, , 10:27 — REGNUM Работу в необычном для себя онлайн-формате из-за пандемии нового коронавируса начал международный анимационный фестиваль во французском Анси. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте.

«Объявляем фестиваль в Анси открытым. И впервые в истории в формате онлайн. Наше беспрецедентное и полностью онлайн-издание 2020 года адаптируется к текущим обстоятельствам. Это исключительная возможность принять участие в фестивале и насладиться лучшей анимацией дома, где бы вы ни находились», — сообщили организаторы.

Россия представлена в программе фестиваля 12-ю работами. В основном конкурсе, в котором за победу борются полнометражные картины, участвуют два анимационных фильма: Константина Щекина «Огонек-огниво» и Андрея Хржановского «Нос или Заговор не таких».

В основном конкурсе короткометражных мультфильмов представлены четыре картины российских авторов: Светланы Разгуляевой «Городская коза», Саши Свирского «Мой галактический близнец Галактион», Андрея Жидкова «Счастье» и Дмитрия Геллера, представляющего совместный российско-китайский фильм «10 000 уродливых чернильных пятен».

В перечень конкурсантов перспективной анимации включена картина Екатерины Михеевой «Поговорим?» В конкурсе молодых мастеров анимации пробуют свои силы Екатерина Невоструева с мультфильмом «Девочка-птичка» и Анна Кузина с картиной «Теплая звезда».

Две российских картины представлены в конкурсе студенческих работ: «Дирижабль неизвестного направления» Александры Галицковой и «Голый» Кирилла Хачатурова. Еще одна картина представлена в программе телевизионных и созданных по заказчику картин. Ей стала анимация «Дичь» от Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Ивана Дорна.

В фестивале участвуют мультипликаторы из более чем 70 стран со всего мира. Праздник анимации продлится до 30 июня, что на неделю дольше обычного срока проведения фестиваля.