Бербанк, США, , 09:53 — REGNUM Премьеру фильма «Чудо-женщина 2: 1984», основанного на комиксах DC, перенесли на более поздний срок. Об этом сообщила режиссер картины Пэтти Дженкинс в своем микроблоге в Twitter.

Созданием картины занимается студия Warner Bros. Изначально датой премьеры назывался ноябрь 2019 года. Затем релиз перенесли на июнь 2020 года. Теперь выход кинокомикса на большие экраны отложен до октября 2020 года.

«Жаль, что мы не поделились нашим фильмом вчера, но есть более важные вещи, происходящие в нашем мире, и мы бы предпочли, чтобы вы сосредоточились на них сейчас… Увидимся 2 октября!», — сообщила Дженкинс.

https://twitter.com/PattyJenks/status/1271593044211466240

Напомним, первая картина про Чудо-женщину вышла в 2017 году и имела успех у зрителей, собрав в прокате более $800 млн.