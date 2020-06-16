Москва, , 09:09 — REGNUM Российский триллер «Они» об успешных женщинах, которые подвергаются анонимным преследованиям и шантажу в интернете, начнут снимать осенью. Об этом сообщили в пресс-службе кинопроекта.

«В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием «Они», исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В картине будет представлен звездный состав актрис: Чулпан Хаматова, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт. Режиссером выступит Елена Хазанова, известная зрителям по фильму «Один вдох» о чемпионке мира по фридайвингу Наталье Молчановой, погибшей в 2015 году при погружении на глубину.

По сюжету, три успешные женщины становятся победителями премии «Персона года». После этого события каждая из них начинает получать письма от анонима, в которых от них требуют рассказать всю правду и обнародовать нелицеприятные факты о себе.

«В фильме незримо присутствует еще один неуловимый персонаж — интернет. Социальные сети, наши телефоны, окошко камеры в компьютере. Это иллюзорное чувство, что мы контролируем нашу жизнь. Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Премьера картины запланирована на 2022 год.

Напомним, инцелами называют членов определенной субкультуры, которые сталкиваются с проблемами поиска полового партнера среди женщин и вину за это целиком возлагают на противоположный пол.