Сухум, , 08:56 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал идею проведения в стране кинофестиваля фильмов, снятых российским режиссером, народным артистом России Станиславом Говорухиным. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба главы республики.

В публикации отметили, что ранее от лица Бжании к могиле Станислава Говорухина возложили венок в связи с годовщиной его смерти. В пресс-службе также сообщили, что по случаю 50-летия кинокартины «Робинзон Крузо», которую Говорухин снял в Абхазии, было предложено провести по этому поводу кинофестиваль.

«Президент Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни. Он известен по фильмам «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и многим другим.