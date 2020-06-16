Ульяновск, , 08:36 — REGNUM В Ульяновской области планируют с 2021 года выплачивать субсидии школам, где учителя стали призёрами регионального конкурса «Самый классный классный». Также в области планируют учредить два новых звания для учителей, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» глава региона Сергей Морозов.

Он проинформировал, что подписал указ «О повышении престижа деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях в Ульяновской области». Сергей Морозов пояснил, что данное решение принято для поддержки учителей, которые «занимаются воспитанием наших детей».

Согласно указу, с 2021 года будут выплачиваться субсидии школам, где педагогические работники вошли в число победителей и призёров областного конкурса «Самый классный классный». Размер поддержки составит 300 тыс. рублей, 500 тыс. рублей и 1 млн рублей.

«Мы планируем учредить звания «Народный учитель Ульяновской области» и «Лучший классный руководитель Ульяновской области», — отмечается также в сообщении.

Напомним, ранее в регионе был принят закон о статусе педагога.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в региональном этапе конкурса «Учитель года России» победила учитель русского языка и литературы Елена Файрушина. Она получила 300 тыс. рублей премии, а также представит регион на всероссийском конкурсе.

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