Лондон, , 08:03 — REGNUM Британская академия кинематографического и телевизионного искусства перенесла дату вручения премий в следующем году с 14 февраля на 21 апреля, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление академии.

Отмечается, что решение принято в связи с неопределённой эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса, а также из-за переноса вручения премии «Оскар» в США. Таким образом, подчеркивают в издании, церемония в Великобритании пройдет ровно за две недели до церемонии «Оскара».

"Более подробная информация о церемонии будет объявлена позже в этом году», — сообщили в британской киноакадемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вручение премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года.

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