Лос-Анджелес, США, , 08:02 — REGNUM В США впервые отменили проведение фестиваля Star Wars Celebration. Об этом 15 июня сообщил журнал Variety.

Мероприятие должно было стартовать 27 августа 2020 года. Его организаторы сообщили, что отменили фестиваль из-за эпидемии коронавируса и подтвердили информацию о том, что следующий Star Wars Celebration пройдёт в 2022 году, с 18 по 22 августа.

Самый первый фестиваль Star Wars Celebration был проведён в Анахайме (штат калифорния, США) в 1999 году. Таким образом, это первая подобная отмена в его 20-летней истории.

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