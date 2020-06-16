Лос-Анджелес, США, , 07:38 — REGNUM Писатель Дэвид Кепп подтвердил, что он более никак не связан с проектом фильма «Индиана Джонс 5». Об этом 16 июня сообщил портал Screen Rant.

После того, как должность режиссёра будущей картины занял Джеймс Мэнголд, некоторые пользователи задались вопросом о том, продолжает ли Кепп участвовать в проекте.

Когда журналисты задали писателю соответствующий вопрос, он сказал, что работал над сценарием фильма вместе со Стивеном Спилбергом, и когда тот решил сменить должность режиссёра на должность продюсера, Кепп решил, что пришло время предоставить Мэнголду возможность выбрать своего сценариста или написать сценарий самому.

В мае 2020 года Фрэнк Маршалл, являющийся одним из продюсеров «Индиана Джонс 5», объяснил, почему киностудия решила предоставить Джеймсу Мэнголду возможность снять фильм. Он сообщил, что причиной стала большая любовь этого режиссёра к франшизе.

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