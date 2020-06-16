Лос-Анджелес, США, , 05:59 — REGNUM Писатель Клайв Баркер пытается вернуть себе права на франшизу «Восставший из ада». Об этом 15 июня на своей странице в Twitter сообщил известный адвокат Ларри Зернер.

Баркер подал иск в суд, в котором попросил признать недействительным факт передачи прав на вселенную, имевший место в 1986 году. Зернер отметил, что даже в случае успеха судебного процесса Баркер не сможет вернуть себе права до 19 декабря 2019 года.

Таким образом, все находящиеся в разработке фильмы и сериалы по франшизе могут быть выпущены до этого срока и писатель никак не сможет повлиять на эти проекты.

https://twitter.com/Zernerlaw/status/1272577185077837824

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что студия Spyglass нашла режиссёра и сценаристов для перезагрузки «Восставшего из ада». Тогда же стало известно, что пилотный эпизод сериала HBO по этой франшизе будет снимать режиссёр «Хэллоуина» Дэвид Гордон Грин.

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