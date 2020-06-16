Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Компания Warner Bros. хотела перенести премьеру фильма «Довод» на гораздо более позднюю дату, однако в итоге уступила Кристоферу Нолану. Об этом 15 июня сообщил портал Collider.

В какой-то момент между кинематографистом и Warner Bros. наступил «тяжёлый момент», поскольку продюсеры компании хотели перенести дату премьеры не на две недели, а на гораздо более поздний срок, с чем был не согласен Нолан.

Однако в итоге они уступили режиссёру, поскольку студия хочет, чтобы он был «счастлив», поскольку фильмы Нолана гарантированно приносят ей доход.

Изначально было запланировано, что премьера «Довода» состоится 14 июля 2020 года. 15 июня Warner Bros. объявила, что выход фильма на большие экраны переносится на 31 июля 2020-го.

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