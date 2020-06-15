Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM Вручение премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года, сообщила 15 июня Американская академия киноискусств в Twitter.

Уточняется, что период отбора на «Оскар» будет продлён до 28 февраля 2021 г. а номинанты будут объявлены спустя две недели — 15 марта 2021 г.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1272597452600651776

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 93-я церемония вручения «Оскара» должна была пройти 28 февраля 2021 г., но её пришлось перенести из-за пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» могут перенести — Variety