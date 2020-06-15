Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Джон Бойега, исполнивший роль Финна в последней трилогии «Звёздных войн», высказал своё мнение по поводу аниме-сериала «Боруто». Публикацию он сделал 15 июня на своей странице в Twitter.

«Пытался ночью смотреть «Боруто», но я просто не могу это делать», — написал Бойега, который, как известно, является большим поклонником шоу «Наруто». Пост актёра вызвал бурную дискуссию в комментариях, некоторые любители аниме согласились с ним, отметив, что продолжение популярного аниме-шоу получилось недостаточно «жёстким».

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1272263647990026240

Манга «Боруто» является сиквелом «Наруто», на её созданием работают Укё Кодати и Микио Икэмото. В центре повествования находится сын Хинаты Хюга и Наруто Удзумаки. Одноимённый сериал канал TV Tokyo начал показывать 5 апреля 2017 года.

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