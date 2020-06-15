Лондон, , 21:35 — REGNUM «Мир Юрского периода 3» станет первым блокбастером, съёмки которого возобновят в Великобритании. Об этом 15 июня сообщил портал Digital Spy.

Ожидается, что команда проекта возобновит съёмочный процесс в начале или середине июля 2020 года. Все её члены и актёры пройдут тесты на коронавирус и будут помещены на двухнедельный карантин. Менеджер кинокомпании Universal сообщил, что в случае, если у кого-то появятся симптомы, этот человек будет сначала изолирован, а затем отправлен «домой».

Напомним, ранее проект фильма режиссёра Колина Треворроу был поставлен «на паузу» из-за эпидемии коронавируса. Премьера картины запланирована на 10 июня 2021 года.

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