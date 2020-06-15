Ульяновск, , 20:48 — REGNUM В Ульяновской области Единый государственный экзамен будут сдавать на 44 площадках, в том числе 17 организуют в Ульяновске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В пунктах проведения экзаменов (ППЭ) будут обеспечены санитарно-эпидемиологические требования: в частности, аудитории будут дезинфицироваться, для измерения температуры используют бесконтактные термометры, руки можно будет обработать антисептиком. В самих аудиториях обеспечат безопасную дистанцию.

По данным министерства образования Ульяновской области, будет организовано 44 ППЭ, в том числе 17 — в Ульяновске.

Ожидается, что в регионе ЕГЭ будут сдавать более 5 тыс. тысяч выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, сдача Единого государственного экзамена начнётся 3 июля с трёх предметов — географии, литературе, и информатике. 6 и 7 июля выпускники продемонстрируют знания по русскому языку, на 10 июля назначен ЕГЭ по профильной математике, на 13 июля — по истории и физике, 16 июля будут принимать экзамены по обществознание и химии, 20 июля — по биологии и иностранному языку, 22 и 23 июля — по иностранному языку (устная часть).