Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Американский телевизионный канал Nickelodeon, известный производством анимационных фильмов, решил продемонстрировать свою толерантность — в так называемый «Pride month» (праздник сексуального разнообразия) он к удивлению многих выставил легендарного мультипликационного героя Губку Боба Квадратные штаны как представителя нетрадиционной ориентации.

В официальном аккаунте канала в Twitter появилась изображение Губки Боба в одном ряду с трансгендерным актером Майклом Коэна и бисексуальной героиней анимационного сериала «Легенда о Корре».Поклонники мультфильма однозначно поняли, что яркий представитель морских многоклеточных животных поддерживает ЛГБТ сообщество, но вот предположение, что он является гомосексуалистом, вызвало в сети бурю споров.

Необходимо отметить, что создатель Губки Боба Стивен Хилленбёрг признался, что никогда не наделял героев приверженцами той или иной сексуальной ориентации, более того он считал, что они бесполые. Большинство зрителей посчитали, что выведение популярном детском мультике героев-геев — это чересчур.