Нью-Йорк, США, , 19:54 — REGNUM Создатель сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала о временной последовательности сюжета второго сезона. Об этом 15 июня сообщил журнал PC Gamer.

Шоураннер в очередной раз подтвердила, что в продолжении все персонажи окажутся на одной временной шкале, добавив, что это позволит создателям сериала «играть» со временем.

Она пояснила, что зрители увидят ретроспективные кадры и флэшфорварды (отклонения от текущего повествования в будущее). Хиссрич отметила, что при создании первого сезона «Ведьмака» создатели сериала не могли использовать такие приёмы.

Ранее Лорен Хиссрич сообщила: сюжет второго сезона шоу расскажет, как Геральт, Йеннифэр и Цири становятся семьёй. Она добавила, что фанаты также смогут увидеть момент возвращения Белого Волка в Каэр Морхен, и его встречу с другими ведьмаками.

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