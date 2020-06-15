Москва, , 17:44 — REGNUM Сегодня, 15 июня, состоялась закрытая онлайн-премьера нового сериала видеосервиса START «Надежда», сопровожденная пресс-конференцией с создателями. После показа двух серий на вопросы журналистов ответили: генеральный продюсер сериала, сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк, актриса Виктория Исакова, режиссер Елена Хазанова, сценарист Эльдар Великорецкий, продюсер Ольга Данова и актер Алексей Морозов.

«Надежда» Пресс-служба сервиса START

Алексей Троцюк не стал скрывать, что идея «Надежды» возникла на почве фантазий по мотивам «Никиты»: что может произойти, если женщина-киллер заведет семью и попытается расторгнуть свой контракт? Главная героиня нового сериала — заботливая мать девочки-подростка и любящая жена рок-музыканта. Вместе с тем, она же — безжалостный киллер, вынужденный работать согласно освободившему ее 18 лет назад из тюрьмы контракту. Надежда устала вести двойную жизнь и пытается «выйти из игры». Алексей Троцюк отметил, что они сделали как бы два сериала в одном: одна история — про настоящее героини и попытку выйти из ужасного бизнеса, а вторая — про ее прошлое, и превращение юной девушки в убийцу.

Автор сценария Эльдар Великорецкий обратил внимание, что доминирующей является история про настоящее, ведь повествованию о жизни молодой Надежды отводится только около 20% экранного времени. В то же время, воспоминания героини усиливают драматизм происходящих с ней сейчас событий и помогают открыть самое важное в ней. Так, по мнению режиссера Елены Хазановой, необходимость понять и принять себя как единое целое двух радикально далеких друг от друга частей — один из важнейших посылов сериала.

Актриса Виктория Исакова призналась, что искренне увлеклась чтением сценария. В какой-то момент она перестала анализировать роль, которую ей предлагают, а просто стала читать материал как захватывающую книгу, следить за сюжетом и персонажами. Она поблагодарила продюсеров за такую интересную роль: Надежда постоянно совершает поступки, подчеркивающие ее неоднозначность. Сложно решить: хорошая она или плохая, добрая или злая. Играть такую героиню оказалось дико интересно. Генеральный продюсер сериала Алексей Троцюк подчеркнул, что решил делать сериал «Надежда», именно когда увидел Викторию Исакову в этой роли.

Пользователи видеосервиса START смогут посмотреть сериал «Надежда» с 18 июня. Всего в проекте — шестнадцать получасовых эпизодов. Каждый четверг будет выходит по две серии.