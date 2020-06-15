Женева, Швейцария, , 17:31 — REGNUM Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Музыкальное состязание представителей Старого Света должно пройти в конференц-центре Ahoy in Rotterdam, где планировалось проведение форума в 2020 году. Однако в связи с пандемией коронавируса сам конкурс был отменен.

Напомним, что вместо выступления артистов на сцене организаторы предложили телевизионной аудитории посмотреть своеобразный объединяющий концерт Shine a Light, в котором были продемонстрированы отрывки из роликов конкурсантов, их слова сожаления об отмене праздника, а также клипы известных исполнителей, которые в свое время побеждали на «Евровидении». Надо признать, что и в таком формате концерт посмотрели 73 миллиона поклонников современной эстрадной песни.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) особо подчеркнули, что крайне важно, чтобы конкурс песни состоялся уже в следующем году.