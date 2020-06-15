Москва, , 17:03 — REGNUM Московский фестиваль «Ролекон», посвящённый настольным играм, в 2020 году пройдёт в онлайн-формате. Об этом 15 июня сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

В 2020 году фестиваль пройдёт под новым названием — «Кибер Ролекон». Посетителей мероприятия ожидает прямая трансляция, на которой организаторы пообщаются с представителем нескольких ролевых издательств, а также расскажут о своих планах на следующий год.

«Кибер Ролекон» пройдёт 27 и 28 июня 2020 года. Оба дня будут идти игры в онлайн-формате, записаться на которые можно на сайте фестиваля.

Напомним, первый «Ролекон» прошёл в 2011 году в Москве. С тех пор организаторы ежегодно собирают всех любителей настольных игр и проводят «игротеки».

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