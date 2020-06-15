15 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Фильм знаменитого индийского актера и режиссера Раджа Капура «Бобби» не настолько на слуху у современного российского зрителя, как «Бродяга» или «Господин 420», но этот фильм о чистой и нежной любви можно отнести к лучшим образцам романтического жанра.

Марина Александрова, , 20:38 — REGNUM Первое изумление перед неизведанным, экзотическим, но вполне понятным и близким по своему человеческому и социальному содержанию индийским кино у советского зрителя со временем прошло, хотя любовь к нему сохранилась. Не было недостатка в собственных фильмах, в том числе приключенческих, назидательных, романтических и комедийных. Наступили 60-е, а с ними пришли не только такие гении, как Андрей Тарковский, но и классики более легкого жанра — прежде всего Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай. Если говорить про фильмы зарубежные, то сердца посетителей российских кинотеатров начали покорять фильмы «про индейцев», снятые в ГДР, с великолепным Гойко Митичем в главных ролях. Да и классические голливудские вестерны — «Золото Маккены» и Великолепная семерка», французские комедии про Фантомаса временно затмили индийскую кинопродукцию, которая тем временем продолжала исправно выходить на родные и мировые экраны.

Постер фильма Раджа Капура «Бобби» Kinopoisk.ru

Правда, время в Индии не стояло на месте. Эпоха, когда лицом индийского кинематографа для советского зрителя был Радж Капур, уходила в прошлое, и начало окончательно оформляться то, что сегодня называется Болливудом. Хотя фильмы теперь выходили далеко не только в Бомбее-Мумбае на языке хинди, но и на индийском Юге — в Керале на тамильском и в Хайдарабаде на телугу (эти киноиндустрии позднее стали известны как Колливуд и Толливуд), Болливуд как для Запада, так и для СССР стал синонимом индийского кино вообще. К началу 70-х выпускавшиеся на бомбейских киностудиях в большом количестве фильмы были по большей части развлекательными. Фильмы с острым социальным зарядом становились редкостью, хотя изредка продолжали появляться на экранах. Основное же количество фильмов было рассчитано на непритязательный вкус массового зрителя, часто малообразованного, приходившего в кинотеатры, чтобы отвлечься от тяжелой борьбы за существование. Эти люди не хотели встречать на экране тяжелые и печальные вещи и нерешенные проблемы, они хотели хотя бы в кино видеть осуществление своих мечтаний — торжество любви, вопреки социальному неравенству, бедных людей, добившихся успеха, отважных благородных героев, в одиночку противостоящих злу, и обязательный хеппи-энд в конце каждой истории. И, конечно же, красивые песни и танцы, неотделимые от индийской народной культуры. В желании угодить вкусам публики, во многом похожим на подростковые, авторы картин все круче замешивали свою пряную «масалу» — невообразимую смесь из всех возможных жанров — музыкальной комедии-водевиля, мелодрамы, драмы, трагедии, детективного боевика и даже фантастики и фэнтези. Также выходило множество ремейков западных картин, что отнюдь не шло на пользу национальному кинематографу.

Цитата из к/ф «Бобби». Реж. Радж Капур. 1973. Индия

Впрочем, в 70-е эти тенденции только начали формироваться. Фильмов выходило много, и среди них было немало качественных. Из них для советского кинопроката были отобраны несколько, но наибольшей популярностью пользовались три — «Зита и Гита» — самый кассовый фильм 1972 года, показанный в СССР в 1976-м, «Бобби», вышедший в Индии в 1973 году и показанный в 75-м, и «Месть и закон», снятый в 1976-м и показанный у нас в 79-м. Поскольку «Бобби», фильм снятый Раджем Капуром, главную роль в которым исполнил его средний сын Риши Капур, советские зрители увидели первым и снова встретились в нем с полюбившимся им именем, пусть и не в списке исполнителей, то с него, как со своеобразного мостика в 50-е, и стоит начать.

Цитата из к/ф «Бобби». Реж. Радж Капур. 1973. Индия

«Бобби» — романтическая история юношеской любви, разгоревшейся вопреки воле родителей. Вечный сюжет «Ромео и Джульетты», только, разумеется, со счастливым концом. Это почти комедия — легкая и светлая, пусть и отнюдь не бесконфликтная. Здесь хорошо заметны перемены, происходящие в индийском обществе и кинематографе. Если в фильмах 50-х действительность, демонстрировавшаяся на экранах, выглядела во многом традиционной, а отношение к западным веяниям было неоднозначным — например, в «Господине 420» одеваются в европейскую одежду и развлекаются в интерьерах западного образца исключительно отрицательные персонажи — то действие «Бобби» могло бы происходить практически где угодно. Даже имя героини Димпл Кападиа, вынесенное в заголовок, европейское.

Цитата из к/ф «Бобби». Реж. Радж Капур. 1973. Индия

Семья Раджа Натха принадлежит к богатому и знатному роду, но в своей жизни явно полностью ориентирована на Запад. В доме нет даже намека на индуистских божеств — и ни на каких других тоже. Похоже, семья совсем не религиозна. Отец Раджа занят исключительно бизнесом и налаживанием связей в высшем обществе, мать занимается благотворительностью, впрочем, скорее всего, просто от скуки, так как мужу нет дела ни до нее, ни до сына. Семья Бобби, внучки старой няньки Раджа, вообще имеет португальские католические корни, это рыболовы из Гоа. Впрочем, эта черта как раз вполне отражает местный колорит. К тому же отец Бобби (Прем Натх), хоть и не очень образован и даже неотесан, но достаточно состоятелен, чтобы дочка-старшеклассница получала приличное образование, посещала спортивный клуб и ни в чем не нуждалась.

Такой мягкий социальный фон истории делает сюжетный конфликт довольно-таки формальным. Тут нет ни религиозных, ни кастовых проблем, просто для блестящей семьи Натхов простой рыбак и купец Браганза с его семейством — совершенно не ровня. Бабушка Бобби еще и была прислугой в доме родителей Раджа, это действует на чванливого господина Натха как красная тряпка на быка.

Цитата из к/ф «Бобби». Реж. Радж Капур. 1973. Индия

Такая история — о любви юноши и девушки неравного, но при этом не катастрофически неравного происхождения и социального статуса — повторюсь, могла бы произойти практически где угодно, даже в СССР. Возможно, это (кроме вполне достойного качества) определило выбор отечественных прокатчиков, строго отбиравших зарубежную кинопродукцию.

Окружающая героев действительность вполне современна — они одеваются чаще всего по западной моде, лишь слегка адаптированной под местные традиции, их досуг обычный для европейской молодежи. Хранительницей старых обычаев оказывается бабушка Бобби (Дурга Кхоте). Она носит белые одежды вдовы и решительно становится на сторону родителей Раджа, осуждая его бунт, и даже сажает влюбленных под замок в своем доме, чтобы они не сбежали вместе, хотя это и приводит к прямо противоположному результату.

Финал фильма выстроен достаточно изящно — влюбленных, в отчаянии бросившихся в бурную реку, спасают отцы, причем каждый не своего ребенка, и тут же происходит трогательное примирение семейств. Посыл понятен — именно молодые имеют шанс объединить нацию, предрассудки старших должны уступить под натиском «людей 21-го века», как называет себя Бобби.

Цитата из к/ф «Бобби». Реж. Радж Капур. 1973. Индия

В картине, кроме нежной любовной романтики, присутствует легкий юмор и не слишком затянутые музыкальные вставки. Диалоги хороши и логичны, а актерская игра убедительна. Ситуации, в которые попадают герои, не выглядят надуманными или фантастическими, здесь нет опереточных злодеев или слишком идеальных и пафосных положительных персонажей. Даже отец Бобби, любящий порой встать в позу, делает это вполне естественно для простого, но гордого человека, а в остальном он не скрывает своих человеческих слабостей, а иногда по-доброму забавен. Отец же Раджа, который до самого финала казался весьма неприятным типом, едва не потеряв сына, преображается.

«Бобби» — легкий фильм, не претендующий на острую социальность. Главная идея его в том, что прогресс неизбежен и со временем границ, разделяющих людей, должно становиться все меньше. Надежды Радж Капур возлагает на образованную и современную, но при этом нераспущенную молодежь (отрицательные примеры в фильме тоже встречаются). Это в целом совпадало с верой в прогресс, распространенной в советском обществе, и было близко советскому зрителю.

А в следующем году на советские экраны вышла комедия «Гита и Зита», которая не только смогла потягаться с фильмами Рязанова и Гайдая, но и стала одним из самых памятных названий индийских картин у отечественных любителей кино.